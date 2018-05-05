После антисемитского скандала с участием националистки Татьяны Сойкиной, в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявления о росте антисемитизма в стране.

Об этом сообщает сайт МИД. Дипломаты уверены, что раз в стране нет насилия против евреев - то и уровень антисемитизма в Украине низкий.

"По данным Мониторинговой группы прав национальных меньшинств неправительственной организации "Конгресс национальных общин Украины", в течение 2017 года на Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что уровень антисемитизма в Украине является самых низким в Центрально-Восточной Европе.

Также дипломаты добавили, что власти осуждают любые проявления нетерпимости и "привлекают к ответственности каждого виновного".

Ранее "Страна" сообщала, что посольство США разочаровано проявлениями антисемитизма в Украине. О том же накануне заявляли 57 американских сенаторов.

Отметим, что после критики США Порошенко на английском языке осудил проявления антисемитизма в Украине.