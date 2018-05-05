Сенаторы США направили Луценко письмо, требуя объяснений по делу Манафорта
В США сенаторы потребовали от Генпрокурора Юрия Луценко объяснить материал в СМИ о блокировании расследования по Манафорта.
Текст обращения опубликовали на сайте Сената.
Письмо к Луценко подписали сенаторы Роберта Менендеса, Патрика Леги и Ричард Дурбин.
"Мы выражаем обеспокоенность по поводу информации о том, что ваше ведомство осуществило шаги, которые препятствуют расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера", - сказано в письме.
Сенаторы отметили, что двустороннее сотрудничество в юридических вопросах должно расширяться, несмотря на политику.
"Совместное расследование дела Манафорта имеет значение не только для расследования Мюллера, но и для разоблачения коррупционных схем времен президентства Виктора Януковича", - отмечается в обращении.
Сенаторы задали Луценко три вопроса:
- Действительно ГПУ осуществляла такие шаги? Если так, почему?
- Обращался кто-то из администрации Трампа с призывом к украинскому правительству не сотрудничать с Мюллером?
- Обсуждалась тема расследования Мюллера между украинским и американским правительствами и во время встречи президентов Порошенко и Трампа в Нью-Йорке в 2017 году?
Ранее "Страна" сообщала, что Украина заморозила расследование четырех дел, связанных с Манафортом.
Также в Генпрокуратуре утверждают, что не блокируют расследование против Манафорта, вопреки утверждениям NYT.