В США сенаторы потребовали от Генпрокурора Юрия Луценко объяснить материал в СМИ о блокировании расследования по Манафорта.

Текст обращения опубликовали на сайте Сената.

Письмо к Луценко подписали сенаторы Роберта Менендеса, Патрика Леги и Ричард Дурбин.

"Мы выражаем обеспокоенность по поводу информации о том, что ваше ведомство осуществило шаги, которые препятствуют расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера", - сказано в письме.

Сенаторы отметили, что двустороннее сотрудничество в юридических вопросах должно расширяться, несмотря на политику.

"Совместное расследование дела Манафорта имеет значение не только для расследования Мюллера, но и для разоблачения коррупционных схем времен президентства Виктора Януковича", - отмечается в обращении.

Сенаторы задали Луценко три вопроса:

- Действительно ГПУ осуществляла такие шаги? Если так, почему?



- Обращался кто-то из администрации Трампа с призывом к украинскому правительству не сотрудничать с Мюллером?



- Обсуждалась тема расследования Мюллера между украинским и американским правительствами и во время встречи президентов Порошенко и Трампа в Нью-Йорке в 2017 году?



Ранее "Страна" сообщала, что Украина заморозила расследование четырех дел, связанных с Манафортом.

Также в Генпрокуратуре утверждают, что не блокируют расследование против Манафорта, вопреки утверждениям NYT.