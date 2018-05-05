От ошибок не застрахован никто. Это подтверждает и случай с УЕФА, который уже признал "Ливерпуль" победителем Лиги Чемпионов - 2017/2018 за 21 день до киевского финала с мадридским "Реалом".

Об этом сообщает Террикон.

Штаб-квартира европейского футбола объявила на своем официальном сайте, что "мерсисайдцы" являются победителями самого сильного и дорого клубного турнира, хотя финал между двумя командами еще не сыгран.

Согласно последним новостям, "мерсисайдцы" объявлены победителями в испанской версии веб-сайта УЕФА, и эта ошибка была опубликована одним из самых популярных спортивных изданий в Испании - газетой AS.

Неверная информация находится в разделе "История", где "Ливерпуль" заявлен действующим чемпионом перед стартом нового розыгрыша турнира.

Финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится 26-го мая на киевском НСК "Олимпийский".

Как сообщала "Страна", перед финалом Лиги Чемпионов в Киеве пройдут марши болельщиков "Реала" и "Ливерпуля".

Также мы рассказывали, что из-за фиаско Баварии, чемпион Украины не попадет в первую корзину жеребьевки Лиги чемпионов 2018/2019.