В ближайшее время в Молдове будет запущена процедура изменения конституции для перехода к президентской форме правления.

Об этом в пятницу, 4 мая, заявил президент Игорь Додон в эфире местного телеканала "НТВ Молдова".

"Думаю, что в ближайшие недели мы подготовим проект изменения законодательства. Нужно минимум 34 подписи депутатов, у нас пока есть 24. Тогда запустится процесс в Конституционном суде, который будет длиться на протяжении шести месяцев", - сказал президент Молдовы.

Он напомнил, что с октября 2017 года поддерживающая главу государства Партия социалистов (ПСРМ) собрала 1,5 млн подписей в поддержку этой инициативы.

По словам президента, если контролирующая большинство в парламенте правящая коалиция проевропейских партий отклонит это предложение, то переход к президентской республике станет главным пунктом предвыборной программы социалистов, которых опросы называют фаворитами предстоящих осенью парламентских выборов.

Противостояние между всенародно избранным президентом и правящей проевропейской коалицией в парламенте Молдовы, а также правительством, которые сформировала Демократическая партия (ДПМ), накаляется уже целый год. Если коалиция настаивает на продолжении политики евроинтеграции, то Додон выступает за восстановление стратегического партнерства с Россией и проведение сбалансированной внешней политики, учитывающей прежде всего интересы молдавского государства.

Напряженность в отношениях между ветвями власти в республике достигла пика после того, как Конституционный суд разрешил временно отстранять главу государства от власти в тех случаях, когда он отказывается подписывать законы и назначения непопулярных чиновников. По решению молдавского КС, соответствующие полномочия президента в таком случае делегируются председателю парламента или премьеру, которые вместо него подписывают соответствующие документы.

Додон призвал граждан страны поддержать предложение о переходе к президентской форме правления.

Как сообщала "Страна", Украина упростила пересечение границы с Молдовой. Товарооборот между двумя странами по итогам 2017 увеличился на 13%.

Отметим, что Додон опасается ЧС в Молдове после прекращения транзита через Украину.