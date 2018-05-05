Завершено расследование полиции против жительницы Николаева, которая в феврале убила своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

"Установлено, что 30-летняя женщина на своем балконе родила младенца и, реализуя заранее возникший во время беременности умысел на его умышленное убийство, перекрыла своей рукой ребенку доступ к воздуху и для достижения гарантированного наступления смерти ребенка нанесла ему 22 колото-резаные раны в области шеи, грудной клетки, живота и конечностей ребенка", - отметили в прокуратуре.

Согласно заключения эксперта смерть младенца наступила от механической асфиксии в результате вдавливания руками.

Действия женщины квалифицировали по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Обвиняемая находится под домашним арестом. Обвинительный акт в отношении нее направили в Заводской райсуд Николаева для рассмотрения по существу.

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