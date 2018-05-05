Гендиректор авиакомпании Air France-KLM Жан-Марк Жанайяк уйдет в отставку после отказа сотрудников принять предложенное им соглашение о зарплате.

Об этом сообщает Le Figaro.

Соглашение предполагало увеличение зарплаты на 2% в 2018 году, а затем на 5% в течение последующих трех лет. Против принятия документа были 55,4% проголосовавших сотрудников.

В марте и феврале сотрудники авиакомпании проводили забастовку, требуя повышения зарплаты в связи с инфляцией. Из-за забастовок компания понесла убытки в размере €296 млн.

Напомним, что в 2017 году Ryanair предсказывала банкротство Air France.

Как сообщала "Страна", забастовка стюардесс на сутки закрыла небо над Германией. Забастовка коснулась всех крупных немецких аэропортов за исключением Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.

Отметим, что хитрая мышь задержала вылет рейса Air France в Париж на двое суток.