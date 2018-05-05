Британская компания выпустила упаковку презервативов, посвященную грядущей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

Специальная подарочная шкатулка с четырьмя презервативами украшена портретами Гарри и Меган Маркл, а также изображениями флагов Великобритании и США. При открытии шкатулки начинает играть композиция, составленная из гимнов двух стран.

Таким образом производитель предлагает фанатам королевской семьи "отметить свадьбу безопасно".

Как сообщала "Страна", принц Гарри и Меган Маркл позвали на свою свадьбу 1200 простых британцев, но предупредили, что приходить нужно со своей едой.

Ранее появились подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Отмечается, что выделенные королевской семьей 43 миллиона долларов будут потрачены на охрану гостей свадьбы силами профессиональных снайперов и полицейских под прикрытием.