С начала 2018 года совершили суицид уже 33 военнослужащих ВСУ. Больше всего самоубийств было зафиксировано в зоне АТО (сейчас это ООС - Прим.Ред.).

Об этом в пятницу, 4 мая в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина" заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он ссылался на данные в ЕРДР.

"За период этого года, это данными ЕРДР, до сегодняшнего дня совершили самоубийство 33 военнослужащих. Больше всего - в зоне АТО. Причины разные - от семейных неурядиц до психического неприятия усталости", - заявил Матиос.

Всего Матиос уже сообщил о более 500 самоубийствах участников АТО.

Видео: youtube.com/112 Украина

Мы разбирались, что стоит за шокирующими цифрами по самоубийствам в украинской армии.

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