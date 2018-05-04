В Министерстве юстиции запретили выезд за границу для 118 000 неплательщиков алиментов. Также объявлены в розыск 8 700 человек, не выплачивающих деньги на воспитание и содержание своих детей.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передают Украинские новости.

При этом для более чем 119 тысяч должников было принято решение об ограничении их права пользования автомобилем и оружием. Также им нельзя официально охотиться.

Как сообщала "Страна", в Украине взыскали миллиард гривен алиментов с начала 2018 года. Судами вынесено 528 постановлений о наложении на должников взысканий в виде общественно полезных работ.

Напомним, что из Украины не выпустили за границу 25 тысяч должников по алиментам.