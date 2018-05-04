В Украине объявлены в розыск почти 9 000 неплательщиков алиментов
В Министерстве юстиции запретили выезд за границу для 118 000 неплательщиков алиментов. Также объявлены в розыск 8 700 человек, не выплачивающих деньги на воспитание и содержание своих детей.
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передают Украинские новости.
При этом для более чем 119 тысяч должников было принято решение об ограничении их права пользования автомобилем и оружием. Также им нельзя официально охотиться.
Как сообщала "Страна", в Украине взыскали миллиард гривен алиментов с начала 2018 года. Судами вынесено 528 постановлений о наложении на должников взысканий в виде общественно полезных работ.
Напомним, что из Украины не выпустили за границу 25 тысяч должников по алиментам.
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