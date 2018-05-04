Находящаяся в восточной части Средиземного моря группировка военных кораблей США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" нанесла первые удары по террористам ИГИЛ в Сирии.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

"Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок", - заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

В состав авианосной ударной группы (АУГ) ВМС США также входит крейсер "Нормандия", эсминцы с управляемым ракетным оружием и корабли сопровождения.

Террористы ИГИЛ сохраняют контроль над небольшой территорией в восточной части Сирии в районе границы с Ираком.

Как сообщала "Страна". Макрон согласился с президентом США по поводу сроков вывода войск из Сирии. Ранее американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил о желании вывести войска из Сирии.