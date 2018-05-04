Британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл позвали на свадьбу 1 200 обычных британцев. Однако им посоветовали брать еду с собой, сообщает The Guardian.

Непривилегированных гостей отобрали со всех уголков Великобритании девять лордов-наместников. Их просили выбрать "людей из разных слоев населения и разных возрастов, продемонстрировавших лидерские качества и послуживших своим графствам".

Приглашенные не смогут присутствовать на самом бракосочетании в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, но смогут увидеть, как карета заезжает в замок и выезжает из него. В сопроводительном письме гостей предупредили, что церемония продлится около четырех часов, и посоветовали взять с собой еду и напитки, так как их невозможно будет купить на месте.

Такое решение вызвало резкую критику приглашенных.

"Если я упаду в обморок, то это не из-за восхищения", - иронизирует над ситуацией глава благотворительной организации из Ковентри Рашид Бхэйт (Rashid Bhayt).

По данным издания The Independent, позже приглашенным пришло одно письмо, в котором сообщалось, что еда и напитки все же будут доступны незнатным гостям, однако количество продуктов будет ограничено.

Как сообщала "Страна", Меган Маркл к алтарю поведет отец. В числе почетных гостей на свадьбе будут близкие родственники покойной принцессы Дианы - ее брат граф Спенсер, сестры леди Сара и леди Джейн со своими семьями.

Напомним также и предсвадебную диету Меган Маркл.