Представители прокуратуры будут настаивать на взятии под стражу воевавшего за "ДНР" гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Прокуратурой города Киева в ходе подготовительного заседания по рассмотрению обвинительного акта в отношении гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Маркуса Лусваргхи, который обвиняется в участии в террористической организации "ДНР" и вербовке наемников, на рассмотрение суда будет внесено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Заседание по делу иностранца состоится в Павлоградском районном суде Днепропетровской области 6 июня 2018 года.

Срок избранной ему ранее меры пресечения истек в феврале 2018 года и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства.

"На сегодня других правовых оснований для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Р.М. Лусварги законом не предусмотрено", – указано в опубликованном сообщении.

В октябре 2016 года бразильца задержали сотрудники СБУ во время пересечения границы Украины в аэропорту "Борисполь".

В январе 2017 года, Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, непредусмотренных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Рафаэля Лусварги на новое рассмотрение.

Впоследствии меру пресечения Рафаэлю Лусварги изменили. В конце 2017 года его решили выпустить из-за решетки под личное обязательство, согласно которому он не мог покидать пределы Киева, должен был сообщать суд об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию.

Изменение меры пресечения инициировал прокурор по делу. С таким ходатайством он обратился в суд 15 декабря. Менее чем за две недели до обмена пленными, в ходе которого Украина передала 233 человек, на контролируемую правительством территорию вернулись 73.

Журналисты заметили бразильца в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП в Киеве.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве националисты из С-14 схватили бразильского "днровца" Лусварги. Лусварги просидел в СИЗО год, сотрудничал с СБУ, и готовится на обмен в РФ.

Напомним, что Апелляционный суд Киева арестовал бразильского "днровца" в августе 2018.