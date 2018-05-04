Глава Еврокомиссии защитил Карла Маркса от критики и нападок
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не следует судить немецкого философа Карла Маркса за поступки его последователей, передает в пятницу агентство Associated Press.
"Маркс не несет ответственности за зверства, за которые должны отвечать его мнимые преемники", - сказал Юнкер на мероприятии в честь 200-летия со дня рождения Маркса в немецком городе Трир .
Решение Жан-Клода Юнкера посетить празднование юбилея Маркса раскритиковали ряд политиков.
Так, депутат Европейского парламента британец Пол Наттолл назвал визит председателя Еврокомиссии в Трир "ужасным".
"Ужасно, что Жан-Клод Юнкер считает необходимым почтить память человека, чья идеология - марксизм/коммунизм - привела к более чем 100 млн смертей", - цитирует Пола Наттолла газета Express.
В рамках празднования дня рождения Карла Маркса в Трире в субботу, 5 мая, планируется открытие 4,4-метровой статуи Маркса, подаренной Китаем.
Как сообщала "Страна", напомним, книги Маркса и Энгельса стали трендом сезона на Петровке.
Ранее Макрон призвал молодых читать Карла Маркса.
А вот памятник Карлу Марксу на территории фабрики Roshen в Киеве будет демонтирован.