Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не следует судить немецкого философа Карла Маркса за поступки его последователей, передает в пятницу агентство Associated Press.

"Маркс не несет ответственности за зверства, за которые должны отвечать его мнимые преемники", - сказал Юнкер на мероприятии в честь 200-летия со дня рождения Маркса в немецком городе Трир .

Решение Жан-Клода Юнкера посетить празднование юбилея Маркса раскритиковали ряд политиков.

Так, депутат Европейского парламента британец Пол Наттолл назвал визит председателя Еврокомиссии в Трир "ужасным".

"Ужасно, что Жан-Клод Юнкер считает необходимым почтить память человека, чья идеология - марксизм/коммунизм - привела к более чем 100 млн смертей", - цитирует Пола Наттолла газета Express.

В рамках празднования дня рождения Карла Маркса в Трире в субботу, 5 мая, планируется открытие 4,4-метровой статуи Маркса, подаренной Китаем.

Как сообщала "Страна", напомним, книги Маркса и Энгельса стали трендом сезона на Петровке.

Ранее Макрон призвал молодых читать Карла Маркса.

А вот памятник Карлу Марксу на территории фабрики Roshen в Киеве будет демонтирован.