ПАО "Укрзализныця" предлагает болельщикам Лиги чемпионов, которые приедут в Киев 26 мая на матч с участием английского "Ливерпуля" и испанского "Реала", арендовать комнаты отдыха на железнодорожном вокзале Киева.

Об этом говорится на Железнодорожном информационном сайте.

Такой лоукост-вариант аренды жилья позволит болельщикам существенно сэкономить, уверены в "Укрзализныце".

"Сейчас, за три недели до зрелищного матча, гостиницы уже подняли цены втрое – некоторые номера предлагают по 100 тыс. грн (3200 евро) за сутки. Так же увеличилась и стоимость посуточной аренды квартир в центре Киева, по крайней мере на день финала Лиги чемпионов. Тем не менее, лоукост варианты остались", – говорят в "Укрзализныци".

Отмечают, что условия проживания в номерах на Южном и Западном вокзалах столицы вполне приемлемые.

В них сделан качественный ремонт, есть душевая комната, туалет, телевизор и холодильник. Также есть и двухкомнатные номера. Стоимость проживания в них составляет 200-700 грн в зависимости от обустройства,

– говорится в сообщении.

"Мы поселяем гостей ежедневно с 12 часов. Если будут свободные места, то, конечно, фанатов с радостью примем", – рассказывает заведующая сервисным центром Южного вокзала в Киеве Татьяна Талько.

Путешественники, которые приехали с домашними животными, также могут остановиться в комнатах отдыха на вокзале.

"Мы позволяем поселяться у нас тем людям, которые путешествуют с домашними любимцами. Однако они должны предоставить необходимые справки от ветеринаров и следить, чтобы животное не мешало другим гостям", – рассказывает Татьяна Талько.

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко пообещал поселить у себя дома гостей киевского финала Лиги Чемпионов.

Мы писали, что на финал Лиги Чемпионов в Киеве не пустят болельщиков, незаконно посещавших Крым.

Стало известно, что перед финалом Лиги Чемпионов в Киеве пройдут марши болельщиков "Реала" и "Ливерпуля"