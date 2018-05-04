По версии букмекеров, представитель Украины на Евровидении-2018 - певец Melovin с песней Under the Ladder входит в топ-5 участников второго полуфинала конкурса.

Об этом сообщает Еurovisionworld.

По версии букмекеров, в топ-5 участников второго полуфинала, которые с большой вероятностью попадут в финал: Норвегия, Швеция, Австралия, Украина и Молдова.

В топ-10 также вошли Нидерланды, Польша, Дания, Венгрия и Латвия.

На Евровидении-2018 в Лиссабоне сегодня, 4 мая - шестой день репетиций, в частности при участии представителей стран "Большой пятерки". Они проходят в финал конкурса автоматически.

Евровидение-2018 (шестьдесят третий по счету конкурс) проходит в столице Португалии - Лиссабоне. Два полуфинала и гранд-финал состоятся 8, 10 и 12 мая соответственно.

Украину представляет Melovin с песней Under the Ladder. Он выйдет на сцену во втором полуфинале последним - под номером 18.

Фото: eurovisionworld.com

Как сообщала "Страна", на концерты Евровидения запретили приходить с зонтиками и приносить скотч. Также на шоу нельзя проносить взрывчатку, наркотики, оружие и алкоголь.

Напомним, где в Киеве фан-зона Евровидения-2018, где на большом экране будут транслировать из столицы Португалии прямые эфиры полуфиналов и финала песенного конкурса.

Напомним состав жюри "Евровидения 2018" от Украины.