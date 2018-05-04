В июне в странах Балтии, Польше и на Балтийском море пройдет серия военных учений Североатлантического альянса.

Как сообщает ERR, с 3 по 15 июня в Литве, Польше, Эстонии и Латвии состоятся международные учения Saber Strike, в которых примут участие 18 тысяч военных из 19 стран НАТО и партнеров альянса.

Для участия в этих учениях из Германии в Латвию через Чехию, Польшу и Литву будут отправлены около 1100 единиц военной техники США. В Литву эта техника по двум маршрутам прибудет через так называемый Сувалкский коридор - участок границы Литвы и Польши шириной в 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке - с Республикой Беларусь.

В это же время в Литве пройдут национальные учения "Молния Перкунаса", в которых примут участие до 9 тысяч военных, а также учения "Твердый кобальт" в Каунасском районе.

Кроме того, в июне начнутся учения "Baltops" в Балтийском море. В ходе учений будут проводиться операции на суше, в море и в воздухе.

Как сообщала "Страна", у границы с Россией начались военные учения по территориальной обороне.

Мы писали, что на учения Быстрый Тризубец в Украину приедут 2,5 тысячи иностранных военных.

Также стало известно, что осенью 2018 года НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны.

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