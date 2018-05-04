Северная и Южная Корея официально перешли на единое время. Об этом передает УНН со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК КНДР).

"Время Пхеньяна (столицы КНДР - Прим.Ред.) было изменено. В результате стандартное время Севера и Юга было унифицировано (+6 часов от киевского времени - Прим.Ред.) ", - говорится в опубликованном сообщении.

По информации северокорейского издания, это стало первым шагом в процессе национального примирения после исторической встречи лидеров Северной и Южной Кореи.

Как сообщала "Страна", Северная Корея начала демонтировать ядерный полигон.

Пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан заявил, что была достигнута договоренность с Северной Кореей об окончательном закрытии полигона уже в мае. Также было оговорено, что процесс демонтажа оборудования будет публичным.

Отметим, что Трамп уже знает, где и когда встретится с Ким Чен Ыном.