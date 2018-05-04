На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения, которым предлагается начать в столице празднования общественного мероприятия культурно-просветительского и спортивного характера - День "Динамо".

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Мероприятие планируется проводить ежегодно во второе воскресенье июня. Это инициатива организационного комитета семейного фестиваля "Dynamo Family Fest". Предполагается, что в день праздника воспитанники школы "Динамо" будут проводить семейный фестиваль, популяризируя таким образом различные виды спорта, входящие в "динамовскую семью". Также целью является пропаганда здорового образа жизни, проведение просветительской работы с болельщиками различных видов спорта, а также популяризация "динамовского движения". К слову, воспитанники школы "Динамо" известны не только высокими результатами в футболе, но и в боксе, борьбе, фехтовании, легкой атлетике, плавании, биатлоне и гимнастике.

Указанную инициативу уже поддержали такие известные украинские спортсмены-динамовцы, как Вадим Гутцайт (украинский фехтовальщик, саблист, Олимпийский Чемпион), Инесса Кравец (украинская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта Украины, Олимпийская Чемпионка), Ольга Харлан (украинская фехтовальщица, сабля, Олимпийская Чемпионка, Андрей Дериземля (украинский биатлонист, призер Чемпионата мира по биатлону) и другие.

Проект решения еще должны рассмотреть депутаты на пленарном заседании Киевсовета.

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