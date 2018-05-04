Отец и мать американской актрисы Меган Маркл приглашены на ее свадьбу с британским принцем Гарри. Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца.

"Принц Гарри и его невеста Меган Макл будут очень рады принять Томаса Маркла и Дориу Регланд (родители американской актрисы - Прим.ред.). Они приедут за неделю до свадьбы, чтобы провести время с дочкой. Томас Маркл поведет дочь к алтарю, а Дория Регланд будет сопровождать ее в лимузине", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данный момент еще не было знакомства отца Меган с ее женихом.

Интересно и то, что родителей Меган представят всей королевские семье включая королеву Елизавету II.

Подтверждается также, что в числе почетных гостей на свадьбе будут близкие родственники покойной принцессы Дианы - ее брат граф Спенсер, сестры леди Сара и леди Джейн со своими семьями.

Ранее брат Меган Маркл Томас-младший призвал британского принца Гарри опомниться и отменить свадьбу, иначе Меган выставит на посмешище всю королевскую семью.

Отметим, британский принц Гарри попросил своего старшего брата принца Уильяма стать его "другом жениха" на свадьбе с американской актрисой Меган Маркл.

Как сообщала "Страна", появились подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Снайперы, тайные агенты и бюджет в $46 млн.

Ранее стала известна предсвадебная диета Меган Маркл.

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