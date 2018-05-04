Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, после разразившегося из-за "Правого Сектора" антисемитского скандала, оперативно опубликовал документ из архивов КГБ УССР (по крайней мере так утверждает сам Вятрович).

Так, согласно материалу 1968 года, некие "главари сионистских организаций Нью-Йорка" планировали позитивно осветить деятельность Организации украинских националистов (ОУН) в "мировой прессе".

За это "сионистские круги" требовали организовать диверсии на военных заводах и коммуникациях СССР.

Отметим, что о каком-либо реальном сотрудничестве или фактически осуществленных действиях в "мировой прессе" или на военных заводах в опубликованном документе КГБ не говорится.

Сам материал, озаглавленный Вятровичем "страшное для госбезопасности оуновско-сионитское сотрудничестве", был составлен не на основе документов, а неких "оперативных данных".

Интересно, что сам пост Вятровича о подобном "сотрудничестве" сионистских организаций и украинских националистов появился, фактически, в одно и тоже время с известной публикацией Порошенко, в которой он осудил антисемитские проявления во Львове и Одессе.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Мы разбирались, почему Вятрович внезапно осудил культ дивизии СС "Галичина" и причем здесь США.

СС официально признана преступной организацией Международным военным трибуналом на Нюрнбергском процессе. Тем не менее по улицам города прошли около тысячи человек (по другим оценкам – до 500). Во время шествия участники выкрикивали лозунги "Галичина" - дивизия героев", "Украина превыше всего" (калька с нацистского "Германия превыше всего").

Напомним, что сам Владимир Вятрович назвал конгрессменов США, раскритиковавших Бандеру и Шухевича, - некомпетентными.