Международная организация фанатов Евровидения OGAE (более 45 стран) опубликовала результаты голосования своих членов, с прогнозами на победу.

В первой тройке потенциальных лидеров португальского конкурса - Израиль, Франция и Финляндия. Украина - на 18 месте.

По суммарному количеству голосов Израиль набирает 456 баллов, затем с 352 баллами следует Франция, на третьем месте - Финляндия, которая значительно отстает от Франции (234 голоса).

Украина набрала 19 баллов (фанаты из Словакии поставили - 7 баллов, Литвы - 5, Мальты - 4, Венгрии - 3).

Израиль на конкурсе представляет Нетта Барзилай с песней Toy, Францию - Madame Monsieur с песней Mercy, Финляндию - Саара Аальто с песней Monsters.

От Украины на Евровидении - 2018 выступит певец Melovin с песней Under The Ladder. Ранее певец представил видео на песню, а также видеовизитку для Евровидения.

ТОП-10 фаворитов

1. Израиль (456)

2. Франция (352)

3. Финляндия (226)

4. Австралия (202)

5. Чехия (181)

6. Болгария (178)

7. Бельгия (143)

8. Греция (119)

9. Кипр (106)

10. Дания (99)

...

18. Украина (19)

Фото: eurovisionworld.com

Как сообщала "Страна", в финале Евровидения выступит известная украинская певица. Она споет в качестве приглашенного гостя.

Напомним, что Melovin показал официальный клип для конкурса в Лиссабоне.