В Черниговской области, 4 мая, на полигоне во время учений погиб военнослужащий -контрактник. Об этом сообщило оперативное командование "Север" на своей странице в сети Facebook.

"Во время проведения учений на одном из полигонов в Черниговской области вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту", - говорится в сообщении.

По факту этого события назначено служебное расследование. Управление оперативного командования "Север" выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего.

Фото: facebook.com

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