На территории проведения операции Объединенных сил начнут работу мобильные передвижные посты. Об этом заявил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Такой режим службы вводится на территории Донецкой и Луганской областей. Это позволит сократить количество стационарных блокпостов и одновременно усилить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

По словам Князева, с началом операции объединенных сил полиция меняет формат функционирования блокпостов. Он отметил, что уже в ближайшее время полиция прифронтовых областей перейдет к более эффективной системе контроля - мобильным передвижным постам.

Такие передвижные группы позволят улучшить работу по противодействию утечки оружия и взрывчатки на территории мирных областей.

"Вы несете наибольшую ответственность за выток оружия, которое преступники вывозят с востока страны. Нужно отойти от тотальной проверки грузов. Нас интересует только наличие запрещенных вещей. Изъятие одной гранаты - спасает несколько жизней", - подчеркнул Князев в обращении к полицейским.

Кроме того, будет перестроена работа приданных сил, прибывающих в указанные регионы. В то же время сокращение количества стационарных блокпостов позволит полицейским увеличить присутствие в отдаленных населенных пунктах региона.

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