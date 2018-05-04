На шахте "Золотая" (ГП "Первомайскуголь") в Луганской области произошел прорыв шахтных вод. Приток воды увеличился до 2 тыс. кубометров в час, что намного превышает допустимую норму.

Об этом сообщается на сайте Министерства Украины по временно оккупированным территориям.

На угольном предприятии уже приостановлены работы по добыче угля и прохождение горных выработок.

"Имеющихся мощностей шахты "Золотая" не хватает для откачки такого объема воды, из-за чего уровень затопления продолжает расти", - говорится в опубликованном сообщении.

На шахте введен в действие план ликвидации аварии и установлено круглосуточное дежурство старшего руководства шахты "Золотое" и ГП "Первомайскуголь".

Принимаются меры для ускорения закупки оборудования для усиления водоотливного комплекса шахты.

В руководстве компании наиболее вероятной причиной значительного увеличения объемов поступающей воды считают прорыв воды из затопленных шахт "Родина" и "Первомайская", расположенных на неподконтрольной территории Луганской области.

Они гидрологически связаны с шахтой "Золотое".

Напомним, ранее стало известно о намерении затопить шахту "Юнком" под Донецком, что грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за оставшейся в ней радиации. На данной шахте в свое время, в порядке эксперимента - для проверки теории о возможности быстрого выветривания газа, был взорван ядерный заряд.

Мы разбирались, кто и зачем хочет оставить Донбасс без воды.

Как сообщала "Страна", на шахте в Донецкой области произошел взрыв метана. Семь горняков пострадали.