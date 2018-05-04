"Приток - уже 2 тыс. куб. м. в час". В Луганской области тонет шахта "Золотая"
На шахте "Золотая" (ГП "Первомайскуголь") в Луганской области произошел прорыв шахтных вод. Приток воды увеличился до 2 тыс. кубометров в час, что намного превышает допустимую норму.
Об этом сообщается на сайте Министерства Украины по временно оккупированным территориям.
На угольном предприятии уже приостановлены работы по добыче угля и прохождение горных выработок.
"Имеющихся мощностей шахты "Золотая" не хватает для откачки такого объема воды, из-за чего уровень затопления продолжает расти", - говорится в опубликованном сообщении.
На шахте введен в действие план ликвидации аварии и установлено круглосуточное дежурство старшего руководства шахты "Золотое" и ГП "Первомайскуголь".
Принимаются меры для ускорения закупки оборудования для усиления водоотливного комплекса шахты.
В руководстве компании наиболее вероятной причиной значительного увеличения объемов поступающей воды считают прорыв воды из затопленных шахт "Родина" и "Первомайская", расположенных на неподконтрольной территории Луганской области.
Они гидрологически связаны с шахтой "Золотое".
Напомним, ранее стало известно о намерении затопить шахту "Юнком" под Донецком, что грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за оставшейся в ней радиации. На данной шахте в свое время, в порядке эксперимента - для проверки теории о возможности быстрого выветривания газа, был взорван ядерный заряд.
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Как сообщала "Страна", на шахте в Донецкой области произошел взрыв метана. Семь горняков пострадали.