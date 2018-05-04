Лидер протестного движения, кандидат на должность премьера Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми к массовым акциям гражданского неповиновения в случае, если парламент 8 мая не изберет его главой правительства.

"Мы не можем быть спокойными, пока не зафиксируем факт избрания. Поступает различная информация об активизации разных сил, о возможном вмешательстве в процесс выборов. Мы проверяем все это. Контрреволюция не спит", - заявил Пашинян, как передает российский "Интерфакс".

По его словам, любые попытки провалить процесс голосования "обернутся для их организаторов политической смертью".

В среду Республиканская партия заявила, что на выборах 8 мая в парламенте нового премьер-министра страны не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит человека, которого выдвинет одна треть депутатов Национального собрания. После этого в секретариат Национального собрания Армении был представлен документ с 41 подписью депутатов о выдвижении лидера протестов Никола Пашиняна.

Выборы нового главы правительства состоятся в парламенте 8 мая. Для выдвижения кандидата требуются подписи минимум 35 депутатов Национального собрания Армении. Для избрания премьером кандидату необходимо получить 53 голоса.

Как сообщала "Страна", после блокады дорог и министерств армянского оппозиционера Пашиняна снова выдвинули в премьеры

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