В пятницу, 4 мая в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоялся принципиальный матч одноименного киевского клуба против "Мариуполя".

Счет в матче был открыт уже на 15-й минуте.

Атакующий полузащитник гостей Тоттовицкий точно отдал на Борячука, и нападающий "Мариуполя" в касание послал мяч в дальний угол ворот "Динамо".

Преследующие "Шахтер" подопечные Александра Хацкевича сравняли счет на 55-й минуте. Неоднозначный пенальти реализовал Цыганков.

Через 5 минут полузащитник "Динамо" еще раз забил с игры, но боковой судья зафиксировал спорный оффсайд.

Киевляне продолжали атаки на "Мариуполь", но все они были отражены. Ничья в Киеве. "Динамо" сократило отставание от "Шахтера" до 2 очков, но у "горняков" - ключевая субботняя игра в запасе.

Как сообщала "Страна", "Динамо" продлило контракт с Цыганковым до 2023 года.

Отметим, что главный тренер "Зари" попал в больницу после победы над "Мариуполем".