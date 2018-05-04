В пятницу, 4 мая, президент Украины Петр Порошенко ветировал принятый Верховной Радой закон "О дипломатической службе", который уточняет правовые основы и новый порядок организации нашей дипломатии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации на сайте парламента, соответствующий законопроект (№7322) 4 мая Порошенко вернул со своими предложениями. Президентские поправки пока не опубликованы.

Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №7322 в первом чтении 7 декабря 2017, а во втором и в целом - 5 апреля 2018.

Закон должен был вступить в силу через 6 месяцев после его опубликования.

Как сообщала "Страна", после критики США Порошенко на английском языке осудил проявления антисемитизма в Украине. "Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной", - отметил он.

Напомним, что в Китае участились случаи задержания украинцев - нелегалов.