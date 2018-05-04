ПАО "Укрзализныця" совместно с Венгерскими государственными железными дорогами MÁV-START планирует запустить прямой поезд по маршруту "Мукачево - Будапешт". Об этом сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на странице в Facebook.

"В одну из самых живописных столиц Европы можно будет добраться на комфортном поезде без пересадок. ПАО "Укрзализныця" совместно с MÁV-START nemzetközi utazások планирует запустить прямой маршрут "Мукачево - Будапешт". Только что завершили переговоры с нашими венгерскими коллегами. Они готовы предоставить подвижной состав, который будет курсировать по евроколее, которая и соединяет эти два города", - написал Кравцов.

По его словам, на новом направлении не будет теряться время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую, что дает значительное преимущество маршруту.

"Расстояние между Мукачево и Будапештом - около 400 км. Цена на билеты демократична: второй класс - не более 700 грн, первый класс - около 1000 грн", - отметил Кравцов.

Он также упомянул амбициозные планы по реконструкции вокзала в Мукачево. Там планируют развитие мощного хаба для путешествий по странам ЕС.

"Уверен, новый удобный маршрут откроет украинцам еще больше интересных городов Европы", - добавил он.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Как сообщала "Страна", стало известно, что в мае поезда не будут проходить через Мукачево из-за запуска Бескидского тоннеля.

Ранее лоукостер Wizz Air отменил один рейс из Украины.

Также в "Укрзализнице" рассказали, где в поезде искать ремни безопасности.