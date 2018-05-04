Диего Коста из "Атлетико" признан лучшим игроком недели Лиги Европы
Нападающий вышедшего в финал мадридского "Атлетико" Диего Коста признан лучшим футболистом недели Лиги Европы.
"Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал форвард "Атлетико" Диего Коста", - гласит официальный аккаунт турнира в Twitter.
Второе место в голосовании занял полузащитник австрийского "Зальцбурга" Амаду Айдара, набравший 17% голосов.
"Атлетико" по сумме двухматчевого противостояния одолел лондонский "Арсенал", а "Зальцбург" пропустил в финал "Марсель".
Фото: twitter.com/europaleague
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Напомним, где сборная Украины проведет домашние матчи в Лиге Наций.