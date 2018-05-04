Глава Радикальной партии Олег Ляшко возмутился обвинениями НАБУ в подделке документов про продажу автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн гривен.

Напомним, расследование НАБУ по делу незаконного обогащения установило, что в электронной декларации за 2015 год Ляшко указал получение 2,2 млн гривен дохода от продажи автомобиля Веронике Вьюн, в то время как допрошенная как свидетель Вьюн опровергла факт приобретения этого автомобиля у Ляшко.

По мнению следствия, это может свидетельствовать об использовании Ляшко поддельных документов для "отмывания" 2,2 млн гривен.

В своем Facebook Ляшко заявил, что НАБУ выполняет политический заказ из "известного посольства", намекая, видимо, на посольство США.

"Я свое авто продал в 2015 году, с тех пор его у меня нет и я им не пользуюсь, деньги от продажи я задекларировал. В марте 2017 НАБУ возбудило дело за якобы незаконное приобретение мной дома. Уже май 2018 - где дело, если было преступление?! Когда они обоср*лись с домом, теперь придумывают дело о машине. Завтра, когда снова развалится и эта ложь, они возбудят дело против моих собак за то, что я за ними хорошо ухаживаю. Фейковая активность против меня так называемых антикоррупционеров - это попытка дискредитировать меня в преддверии президентских выборов, в которых я обязательно буду участвовать и одержу победу. Я против внешнего управления Украиной, поэтому иностранные государства, имеющие прямое незаконное влияние на деятельность руководства НАБУ, пытаются путем дискредитации не допустить победы на выборах президента-украинца, а не марионетки. Это и есть реальная причина вымышленных против меня обвинений! Я требую от НАБУ, чтобы они занимались не фальсификациями, а реальной борьбой с коррупцией во власти - все украинцы видят, как те, кто у власти, разворовывают миллиарды и остаются безнаказанными", - написал он.

Фото: facebook.com/O.Liashko

Ранее "Страна" разбиралась, сделают ли Ляшко подозреваемым по лотерейному делу.

Также мы писали, что Олегу Ляшко готовятся сообщить о подозрении из-за выигрышей в лотерею.