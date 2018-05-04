На выходных 5-6 мая в предрассветном небе можно заменить метеоритный дождь Эта-Аквариды
На выходных 5-6 мая в небе можно будет следить за метеоритным дождем Эта-Аквариды. Об этом сообщает Newsweek.
Астрономы отмечают, что лучше всего звездопад будет видно утром перед восходом солнца. Самый яркий метеоритный поток можно будет наблюдать в воскресенье, 6 мая.
В NASA ожидают пролета от 10 до 30 метеоров в час в пиковые моменты астрономического явления.
Стоит отметить, что продлится метеоритный дождь до конца месяца.
Как сообщала "Страна", в древних льдах Антарктиды исследователи обнаружили сотни новых метеоритов. На этом участке планеты частицы планет и астероидов приземляются гораздо чаще.
Отметим, что суданский астероид оказался осколком древней протопланеты Солнечной системы.
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