На выходных 5-6 мая в небе можно будет следить за метеоритным дождем Эта-Аквариды. Об этом сообщает Newsweek.

Астрономы отмечают, что лучше всего звездопад будет видно утром перед восходом солнца. Самый яркий метеоритный поток можно будет наблюдать в воскресенье, 6 мая.

В NASA ожидают пролета от 10 до 30 метеоров в час в пиковые моменты астрономического явления.

Стоит отметить, что продлится метеоритный дождь до конца месяца.

Как сообщала "Страна", в древних льдах Антарктиды исследователи обнаружили сотни новых метеоритов. На этом участке планеты частицы планет и астероидов приземляются гораздо чаще.

Отметим, что суданский астероид оказался осколком древней протопланеты Солнечной системы.