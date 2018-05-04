Уничтожение поврежденных боеприпасов и других взрывоопасных предметов на технической территории арсенала вблизи Балаклеи, где 3 мая пожар вызвал детонацию боеприпасов, в этом году взрывным способом не проводилось.

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ, об этом заявил начальник Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Кравчук.

"В 2018 году уничтожение взрывным способом боеприпасов не проводили, так как местные органы самоуправления не предоставили согласования на проведение уничтожения на военном полигоне вблизи села Борщивка", - сказал Кравчук.

Он напомнил, ранее уничтожение взрывоопасных предметов, которые были изъяты из административных и технических территорий арсенала, с территорий по периметру воинской части и из жилых районов города Балаклея после чрезвычайного происшествия от 23 марта 2017 года, военные саперы, по согласованию местных органов самоуправления, осуществляли на территории военного полигона вблизи села Борщивка в песчаном карьере с соблюдением необходимых требований безопасности.

Всего группами разминирования в 2017 году было поднято, обезврежено и транспортировано к местам временного хранения более 344 000 взрывоопасных предметов. Из них уничтожено взрывным способом более 204 000 взрывоопасных и более 3 тонн взрывчатых веществ и порохов. Это позволило в 2017 году очистить от взрывоопасных предметов более 70 процентов территории арсенала.

"Уже в течение 2018 группами разминирования было очищено 5 гектаров технической территории, разминировано, поднято и обезврежено или транспортировано к местам временного хранения боеприпасов 8715 взрывоопасных предметов. Ориентировочный срок завершения работ по разминированию технической территории, оставшейся - до конца этого года", - отметил Кравчук.

Он напомнил, что с 28 декабря 2017 года, в связи с заморозками и снегопадами, процесс разминирования технических территорий Балаклеи был приостановлен из соображений безопасности. Работы по очистке технической территории арсенала были восстановлены с апреля 2018 года, к их проведению были привлечены 12 групп разминирования и 18 единиц техники, еще 5 групп и 10 единиц техники находятся в резерве.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

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