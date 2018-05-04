Представители Министерства иностранных дел Украины направили в России ноту после задержания украинского рыболовецкого судна у берегов аннексированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ для выяснения всех обстоятельств задержания", - написала она.

Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" западнее от мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму. Заявленная причина - якобы незаконный вылов камбалы-калкана.

Российские силовики заявляли, что судно и экипаж из 5 граждан Украины доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше лов.

Фото: twitter.com/Mariana_Betsa

Как сообщала "Страна", два моряка "Норда" смогли тайно выехать из Украины в Белоруссию. Членам экипажа задержанного российского корабля грозит 3,5 тысяч гривен штрафа, но не арест.