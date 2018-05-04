Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" возле с. Ивановка Николаевской области. Тут столкнулись грузовой автомобиль DAF, микроавтобус Mazda и рейсовый автобус Эталон.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"3 мая, около 13:45 на автодороге "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" возле с. Ивановка Николаевского района произошло столкновение грузового автомобиля DAF, микроавтобуса Mazda с десятью военными и рейсового автобуса Эталон сообщением "Николаев - Очаков", в салоне которого находились 25 пассажиров", - отметили в полиции.

В результате ДТП первоначально госпитализировали около десяти граждан. Однако по состоянию на сегодня, 4 мая, за помощью в больницу обратились уже 19 граждан. Большинство - жители Очакова и Очаковского района в возрасте от 18 до 59 лет, четверо из них госпитализированы. Среди пострадавших - трехлетний мальчик, который лечится амбулаторно.

"49-летний водитель грузовика после оказания медицинской помощи покинул медицинское учреждение, а водитель автобуса с переломом ноги находится в медицинском учреждении. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести, в основном ссадины, ушибы и гематомы, и находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Для установления обстоятельств и причин ДТП следователи вышли с ходатайством в суд о назначении ряда судебных экспертиз, в том числе направлен запрос в службу автомобильных дорог о предоставлении копии акта обследования дорожных условий на участке совершения автоаварии, по выводам которых виновным лицам будет сообщено о подозрении.

Как сообщала "Страна", сотрудник СБУ, который совершил смертельное ДТП получил многолетний срок.

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