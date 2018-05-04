После того как журналисты "Радио Свобода" вчера обнаружили обвиняемого в сотрудничестве с "ДНР" бразильца Рафаэля Лусварги в монастыре Голосеевской пустыни в Киеве, сегодня 4 мая, его решили показательно задержать "азовцы" и националисты из С14.

Участвовал в этой "спецоперации" и известный по многим киевским акциям и беспорядкам радикал и глава Гражданского корпуса столичного "Азова" - Сергей Филимонов по прозвищу Сын Перуна.

Вот что пишет об этом Филимонов на своей странице в Facebook: "Бразилец Рафаэль, который воевал за "ЛДНР" и заявлял, что мечтает "пойти на Киев", с февраля месяца жил в монастыре в Киеве. Обидно, что за 4 года войны, наши спецслужбы не научились брать на себя ответственность. Патриоты сидят по несколько лет в СИЗО, ждут приговора. Сепаратиста, который открыто заявлял, что убивал украинских солдат, наши спецслужбы не нашли причины оставить за решеткой. Сегодня Национальный Корпус, Национальные дружины, С14, Традиция и порядок - решили показать, какое должно быть правосудие.

К сожалению он успел сбежать. Сейчас мы все едем под посольство, с надеждой что его передадут в СБУ, а те наконец-то займутся делом", - написал Филимонов.

Фото: facebook.com/serhiifilimonov

По данным прокуратуры, Рафаэль Лусварги оказался на свободе, потому что Апелляционный суд Киева по апелляции адвоката Валентина Рыбина отменил приговор Печерского райсуда по которому его приговорили к 13 годам тюрьмы из-за нарушения правил подсудности и отправил дело на новое рассмотрение в Павлоградский суд Днепропетровской области.

Из-за этого прокуроры якобы не смогли продлить меру пресесения и Лусварги вышел на свободу.

Кстати сам Сергей Филимонов сейчас в статусе обвиняемого в хулиганстве и нанесении телесных повреждений сотруднику Печерского управления полиции Вячеславу Цирюлику (ч.2 ст.296,ч.1 ст.345 УК Украины).

Судья Печерского суда Владимир Карабань побоялся радикальных акций на своих заседаниях и стыдливо вернул прокуратуре обвинительный акт по Филимонову на доработку. Прокуратура обжаловала это решение, но апелляционный суд Киева встал на сторону судьи Карабаня. Сейчас по данным наших источников обвинение против Филимонова опять пытаются направить в суд.

Напомним, что в СБУ не смогли сказать, будут ли арестовывать бразильца Лусварги.