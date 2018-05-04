В соцсетях сообщили о смерти Пугачевой, а она в это время пробовала салат, приготовленный ее сыном
Сегодня, 4 мая, в социальной сети Twitter появилось извещение о смерти Примадонны, которое содержало ссылку на сайт с подробностями.
Известие о скоропостижной кончине Аллы Пугачевой шокировало пользователей сети и поклонников певицы. Источник также сообщил, что известная артистка ушла из жизни из-за тромбоза сердечной артерии. Вскоре появились публикации, в которых называли причиной гибели передозировку наркотиками.
В итоге информация оказалась фейковой: Алла Борисовна, пока ее "хоронили", разместила на своей странице в Instagram фото, как ее сын Гарри показывает ей салат, который приготовил сам.
Фото: Instagram
Как сообщала "Страна", Пугачева заявила, что стареет и довольно резко.
Ранее появилось фото, как она в шляпе с перьями встретила весну с Песковым и Киркоровым.
Также в День святого Валентина певица Алла Пугачева опубликовала фото всей своей семьи.