Сегодня, 4 мая, в социальной сети Twitter появилось извещение о смерти Примадонны, которое содержало ссылку на сайт с подробностями.

Известие о скоропостижной кончине Аллы Пугачевой шокировало пользователей сети и поклонников певицы. Источник также сообщил, что известная артистка ушла из жизни из-за тромбоза сердечной артерии. Вскоре появились публикации, в которых называли причиной гибели передозировку наркотиками.

В итоге информация оказалась фейковой: Алла Борисовна, пока ее "хоронили", разместила на своей странице в Instagram фото, как ее сын Гарри показывает ей салат, который приготовил сам.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 4 Май 2018 в 1:57 PDT

Фото: Instagram

Как сообщала "Страна", Пугачева заявила, что стареет и довольно резко.

Ранее появилось фото, как она в шляпе с перьями встретила весну с Песковым и Киркоровым.

Также в День святого Валентина певица Алла Пугачева опубликовала фото всей своей семьи.