Эксперты международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили работу в сирийской Думе. Они взяли пробы с места неподтвержденного химинцидента и доставили их в лабораторию. Анализ образцов займет не менее трех-четырех недель.

Об этом говорится в заявлении ОЗХО, передает РИА Новости.

"Образцы были доставлены в лабораторию ОЗХО, где они будут разделены, а затем направлены в соответствующие лаборатории ОЗХО. Анализ образцов может занять не менее трех-четырех недель", - говорится в сообщении.

В настоящий момент организация не может сообщить о точных сроках подготовки доклада по результатам анализа.

Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью британской газете Financial Times заявил, что инспекторы ОЗХО намерены эксгумировать тела жертв неподтвержденного химинцидента в сирийской Думе. По его словам, эксперты начиная с 21 апреля - через две недели после якобы имевшей место химатаки - собрали в районе инцидента около 100 проб из окружающей среды. Однако подобные материалы быстро портятся, и специалисты полагают, что для доказательства применения в Думе хлора или зарина необходимы образцы тканей предполагаемых жертв.

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В итоге удары по Сирии были нанесены США, Великобританией и Францией.

Как сообщала "Страна", Вашингтон перестал давать деньги "Белым каскам", которые громко заявляли о химатаках в Сирии. Сейчас идут обсуждения, возобновлять ли финансирование.

Ранее что представитель России в ОЗХО обвинил британские спецслужбы в инсценировке химатаки в Думе.