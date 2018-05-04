Президент Порошенко в своем Facebook прокомментировал антисемитские проявления, в частности, на массовых акциях во Львове и Одессе 2 мая.

Напомним, 4 мая посольство США в Украине заявило, что разочаровано этими антисемитскими призывами.

Порошенко написал: "Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине - как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе. Украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в нашем обществе. Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной. Украина - не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", - написал он.

Фото: facebook.com/petroporoshenko/

Ранее "Страна" рассказывала, почему власти вдруг заметили антисемитизм в Украине.

Мы сообщали, что в МВД завели дело после антисемитских высказываний лидера одесского "Правого Сектора".