В последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами Китая граждан Украины в связи с нарушением ими правил трудоустройства на территории Китайской Народной Республики, в связи с чем МИД предупредил украинцев, что работать без визы "Z" в Китае запрещено.

Об этом сообщает консульская служба МИД.

"Согласно законодательству КНР, трудоустройство или работа в любой форме без наличия рабочей визы типа "Z" запрещается, а документы, необходимые для оформления указанного типа визы оформляются исключительно по месту нахождения работодателя", - говорится в сообщении.

МИД отмечает, что к иностранцам, которые нелегально работают в Китае, как правило, применялись меры административного воздействия в виде задержания полицией на срок до 30 суток (срок административного ареста может быть продлен до 60 суток), штрафа на сумму до 5000 юаней (свыше 800 долларов ), депортации из Китая с запретом въезда в страну сроком от одного до пяти лет (в отдельных случаях - до десяти лет).

Как сообщала Страна, ранее украинские мигранты выбились в лидеры по числу нелегально работающих в Германии.

Мы рассказывали, как журналист "Страны" в Польшу на заработки ездил.

Также стало известно, что число трудовых мигрантов из Украины достигло 4 млн человек .