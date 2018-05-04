В суд направлен обвинительный акт против экс-диспетчера харьковского метрополитена, подозреваемого в смертельном нарушении правил безопасности движения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Харьковская местная прокуратура №5 утвердила обвинительный акт о нарушении правил безопасности движения работником метрополитена, в результате чего погиб мужчина (ч. 3 ст. 276 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По словам и. о. руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко, в середине января в тоннель станции метро "Центральный рынок" прошел 80-летний мужчина. При этом сработала сигнализация, однако дежурная по станции проигнорировала это. Нарушая должностные инструкции, женщина не сообщила поездному диспетчеру о событии и выключила сигнальное освещение туннельной сигнализации, не приняв никаких мер по задержанию нарушителя.

"Дедушка прошел по тоннелю около 50 м, после чего его сбил поезд. От полученных телесных повреждений мужчина в тот же день скончался в больнице. В настоящее время женщина уволена с должности. Обвинительный акт в отношении нее передан в Ленинский районный суд г. Харькова. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщала "Страна", в Харькове в переходе станции метро умер мужчина. Свидетели сообщили полиции, что мужчине внезапно стало плохо и он умер до приезда скорой. Ему было примерно 35 лет.

Напомним, как в Киеве у метро "Черниговская" умер мужчина.