Подозреваемые в хулиганстве и нанесении телесных повреждений по мотивам скандального инцидента 30 апреля около Бессарабского рынка юноши-чеченцы в момент "горячей фазы" конфликта знали о том, им оппонирует народный депутат Украины. Об этом говорится в комментарии "Стране", который дал брат потерпевшего парламентария, адвокат Маси Найем.



Он в письменном виде предоставил свою трактовку инцидента в Шевченковском районе Киева и дал ответы на некоторые вопросы о подоплеке и сути конфликта, а также обстоятельствах инцидента на Бессарабской площади.

- С чего именно начался конфликт на дороге из того, что не попало на видео с обнародованных камер?

- С нарушения подозреваемым (водителем автомобиля Mercedes Gelandewagen - Прим. Ред.) правил дорожного движения.

Источник видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7

- После остановки двух авто последовали 10 минут инцидента, когда на месте событий находились Мустафа и Саитовы - Ахмед и Магомед-Салих. Что они говорили друг другу, действительно ли кто-то кого-то оскорблял и угрожал?

- На месте конфликта находился Мустафа. Он дал все показания (на этот счет - Прим. Ред.). Если полиция посчитает нужным - обнародует эти сведения.

- Откуда на месте инцидента появились Умал (Умолт) Темербулатов, а также Магомед-Амин Саитов и пятый молодой человек?

- Все это есть на видеозаписи.

- О чем говорили между собой собравшиеся чеченцы и что им заявлял Мустафа до начала драки? Звучали ли фразы о связях с Аваковым, "таких резали в Афганистане" и прочие высказывания, которые приписывают Мустафе подозреваемые и их адвокаты?

- На месте конфликта находился Мустафа. Он дал все показания (на этот счет - Прим. Ред.). Если полиция посчитает нужным - обнародует эти сведения.

- Кто и как ударил вашего брата в самом начале активной фазы конфликта. Что при этом делали другие участники событий, как реагировали они и Мустафа на ситуацию?

- На видео это все видно. Что говорил им Мустафа - есть в материалах следствия.

Источник видео: facebook.com/alexandr.kuzmenko.5245

- Чем сопровождалось нанесение еще двух ударов рукой по лицу Мустафы?

- Угрозами (словесного характера - Прим. Ред.).

- После завершения первой драки что произошло далее? Кто и куда ушел из обидчиков Мустафы, а кто остался? Что делали оставшиеся на месте чеченцы?

- Мустафа просил их не покидать место инцидента. Они покинули. Затем на другой стороны Aren'ы его еще раз побили.

- Где именно случилась вторая драка, и кто участвовал в этом избиении Найема?

- Все материалы на этот счет находятся в полиции. Можете обратиться к ним, возможно, они откроют эту тайну следствия.

- Когда оппонентам вашего брата стало известно о том, что Мустафа - народный депутат?

- После (нанесения - Прим. Ред.) первого удара. Далее им несколько раз говорили о том, что Мустафа - депутат.

Ранее "Страна" писала, что Мустафа Найем выразил недовольство вердиктами Шевченковского райсуда Киева, который избрал подозреваемым в избиении нардепа молодым людям меру пресечения в виде домашнего ареста. С позицией самих чеченцев можно ознакомиться в эксклюзивном интервью Ахмеда Саитова, который ехал за рулем автомобиля Mercedes Gelandewagen.