В СБУ заявили, что проверят деятельность бразильского сепаратиста Лусварги в Киеве и допросят его. Бразильца привели под здание киевского отделения ведомства националисты.

Трансляцию вело "Радио Свобода".

"По вашей просьбе мы проверим его пребывание в Киеве... Я его забираю, мы его идентифицируем, мы проведем следственные действия в отношении него", - заявил представитель СБУ.

Также он пообещал допросить Лусварги о деятельности в рядах боевиков.

"Лусварги забирает СБУ, обещают провести следственные действия, выяснить, что он делал в Киеве", - написала корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир в Twitter.

Фото: twitter.com/MaryanKushnir

В то же время сотрудник СБУ сообщил, что сейчас судебное разбирательство продолжается и продолжаются следственные действия.

Произошедшее прокомментировал политолог-международник Олег Волошин.

"Вроде ничего особого в этой новости. К беспределу нациков все уже почти привыкли. А тут ещё и нарушение гражданских прав солдата удачи, воевавшего на стороне сепаратистов. Многие мои "проевропейские" друзья такому самоуправству бы только аплодировали.

Но! Посмотрите на фото этих сидящих в глубоком тылу "борцов с сепарами": абсолютно тупые лица и открыто неонацистская символика на футболках, которая во многих странах ЕС сама по себе уже статья. Если выбирать, с кем столкнуться в темном переулке, я б выбрал, честно говоря, бразильца", - отметил он.

Фото: facebook.com/oleg.voloshin.7165

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что пока неизвестно будет ли задержан Лусварги, передает "Громадське".

"Сейчас Лусварги будет находиться в кабинете следователей, с ним будет проводиться профилактическая беседа. Пока я не могу прогнозировать, какова будет его дальнейшая судьба и будет ли он задержан", - сказала Гитлянская.

На вопрос журналиста, есть ли правовые основания для задержания и есть ли открытое уголовное производство по Лусварги, чтобы суд его арестовал, Гитлянская ответила: "Я этого не знаю. Был приговор, но сейчас не могу сообщить, есть ли основания для его задержания. Сейчас наши специалисты будут с ним общаться, опрашивать, после этого будет процессуальное решение. Сейчас я не уполномочена сообщать такие детали".

Под СБУ остаются националисты и журналисты.

Напомним, ранее журналисты заметили бразильца Лусварги, который воевал за "ДНР" в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП в Киеве.

В октябре 2016 года Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения государственной границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".

Через несколько месяцев, в январе 2017 года, Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредусмотренных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Рафаэля Лусварги на новое рассмотрение.

Впоследствии меру пресечения Рафаэлю Лусварги изменили. В конце года бразильца выпустили из-за решетки под личное обязательство, согласно которому он не мог покидать пределы Киева, должен сообщать суд об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию.

Изменение меры пресечения инициировал прокурор по делу Игорь Волк. С таким ходатайством он обратился в суд 15 декабря. Менее, чем за две недели до обмена пленными, в ходе которого Украина передала 233 человека, на контролируемую правительством территорию вернулись 73.

В пятницу, 4 мая, националисты на улице схватили Лусварги и привели его под здание СБУ на ул. Владимирской.

Видео: facebook.com/RadioSvoboda.Org

Как сообщала "Страна", в декабре 2017 бразильского "днровца" освободили для обмена пленными. После заседания Печерского суда 15 декабря в отношении Лусварги изменили меру пресечения – его передали под охрану СБУ.

Напомним, что сегодня в Минске планировали обсудить крупный обмен пленных по спискам.