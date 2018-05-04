В пятницу, 4 мая, Служба безопасности Украины (СБУ) и департамент внутренней безопасности Нацполиции проводят обыски во всех районных отделениях полиции и местных прокуратурах Запорожья.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина со ссылкой на собственые источники.

Следственные действия проходят в Коммунарском, Шевченковском, Днепровском и Вознесеновском райотделах полиции и местных прокуратурах в рамках уголовного производства по ст. 365 (злоупотребление служебным положением и обязанностями).

Источники утверждают, что причиной обысков стали незаконные методы повышения показателей раскрываемости уголовных производств и дел в полиции региона, а именно за счет бездомных и наркозависимых людей, которых заставляли писать явку с повинной и признавать преступления, которых они не совершали. С согласия одного из таких бездомных якобы раскрывали около 50 дел.

Сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры пока не комментируют ситуацию.

Как сообщала "Страна", накануне в Запорожской и Николаевской областях назначили новых глав полиции.

Ранее стало известно, что в Днепре проводят масштабные обыски у воров в законе.

Мы писали, что в полиции объяснили, зачем обыскивали завод, где находится штаб Нацкорпуса.