21 работника Службы безопасности Украины привлекли к ответственности за совершение различного рода преступлений за 2015-2018 годы - от получения или предложения взятки до разглашения гостайны и создания террористической группы.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинской правды".

Отмечается, что среди осужденных есть даже подполковники и полковники.

"Судебными органами вынесено 21 приговор в отношении 1 заместителя начальника управления, 1 заместителя начальника отдела, 1 следователя, 1 консультанта-эксперта, 5 оперуполномоченных, 11 специалистов и 1 инженера", - говорится в ответе на запрос.



В частности, заместителя начальника управления приговорили к 5 годам заключения с лишением воинского звания "полковник" по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки), ч.2 ст. 330 (передача или собирание сведений, составляющих конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью государства) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Заместителю начальника отдела (полковник юстиции) назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц без конфискации имущества по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы) и ч. 3 ст. 408 (дезертирство) УК.

Старшего следователя по ОВД приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, а также лишению воинского звания "полковник юстиции" по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК.

Консультанту-эксперту присудили 3 года 2 месяца лишения свободы с испытанием - с испытательным сроком продолжительностью 3 года по ст. 163 (нарушение тайны переписки), ст. 358 (подделка документов), 362 (похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и 366 (служебный подлог) УК.

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