Экс-футболист Шахтера, Днепра и сборной Украины Сергей Нагорняк прокомментировал футбольную обстановку вокруг предстоящего харьковского матча "горняков" и Зари.

Его интервью приводит "Террикон".

- Мотивации будет предостаточно у обеих команд. Я думаю, что больше на первый план выйдет мастерство. Вы знаете, что за исключением последней встречи "Зари" и "Шахтера" в Запорожье, когда счет был 0:3, всегда для "Шахтера" эти игры проходят тяжело.

Сейчас "Заря" очень мотивирована. Но она находится не в очень хорошем игровом состоянии, - заявил Нагорняк.

- Вернидуб уже побеждал Фонсеку. У него есть выигрышная тактика и на этот раз?

- Не думаю, что будут тактические эксперименты - есть определенные проблемы с кадрами. Не понятно, кто есть у него в распоряжении. Интересно будет посмотреть на этот матч. "Заре", чтобы рассчитывать на третье место, нужно обязательно брать очки и с "Динамо", и с "Шахтером", и надеяться на то, что еще "Ворскла" потеряет очки. Было бы здорово, чтобы они с Полтавой все решили в последнем туре.

Все-таки, я думаю, что фаворит предстоящего матча – "Шахтер". Мастерство футболистов "горняков" может сыграть решающую роль. За исключением последней встречи, повторюсь, матчи с "Зарей" всегда проходили для "Шахтера" сложно.

- Паулу Фонсека будет вносить какие-то изменения в состав перед финалом Кубка против "Динамо"?

- Не думаю, что сильно изменится состав. У команды будет достаточно времени, чтобы восстановиться. Три дня на отдых хватит, чтобы подойти к "Динамо" в оптимальных кондициях. Может точечные изменения и будут, но сложно сказать, кто именно выйдет. Заменить Марлоса и Кайоде можно - например, готов сыграть Факундо Феррейра и Тайсон может играть. "Заря" выглядит неубедительно в последнее время - после 0:3 в Полтаве очень тяжело дались матчи с "Вересом" и "Мариуполем".

Матч "Шахтер" - "Заря" пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове 5 мая.

Как сообщала "Страна", "Шахтер" начал продажу билетов на центральный матч 30 тура против "Зари".

Их можно приобрести в кассах стадиона "Металлист"; онлайн на shakhtar.com; онлайн на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua и в розничной торговой сети Харькова.

Напомним, что матч "Динамо" - "Шахтер" внезапно перенесли.