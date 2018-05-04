Народный депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что олигарх Игорь Коломойский в Лондонском суде дал показания против президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Лещенко написал в Facebook.

"Инсайд из Лондонского суда. В своих письменных показаниях Игорь Коломойский сообщил, что владеет доказательствами попыток президента получить контроль над информационным вещанием 1+1", - сообщил он.

Он пишет, что по показаниям Коломойского, по сути Порошенко его шантажировал: взамен на телевизионный актив президент предлагал остановить расследование генеральной прокуратуры в отношении Приватбанка.

"Поэтому разоблачениями Онищенко это не закончится. Вся страна стала заложником клептократического руководителя, который теперь как хромая утка - должен еженедельно придумывать новые информационные операции-прикрытия, чтобы общество не обсуждало его схемы и заработки. Коломойский с Онищенко тянут Порошенко на дно. Туда им всем и дорога", - резюмировал нардеп.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Коломойский поддержит любого кандидата на выборах кроме Порошенко и назвал Тимошенко фаворитом.

Также Коломойский: Порошенко уже больше никогда не будет президентом.