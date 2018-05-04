В центре Мариуполя столкнулись полицейский автомобиль с иномаркой Skoda, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Вечером 3 мая, в центральном районе Мариуполя, на перекрестке улицы Митрополитская и переулка Нарвского, произошло столкновение служебного автомобиля Reno Daster под управлением 22-летнего полицейского 4 роты Управление патрульной полиции в Донецкой области с автомобилем Skoda Oktavia под управлением 39-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

В служебном автомобиле вместе с водителем находились еще двое патрульных, которые в результате столкновения получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией уголовного преступления по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщала "Страна", появилось видео ДТП на площади Победы в Киеве, где полицейский автомобиль врезался в Renault.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге патрульный автомобиль полиции сбил пешехода-нарушителя.

Также в Харькове начался суд над полицейским, убившим семью в ДТП на патрульной машине.