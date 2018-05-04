Знаменитому 75-летнему музыканту Пол Маккартни королева Елизаветы II вручила Орден кавалеров почета.

Об этом сообщает Daily Mail.

Один из основателей группы Beatles, продюсер и писатель Пол Маккартни был награжден за выдающиеся достижения в области музыки в Букингемском дворце 4 мая. На торжественной церемонии его сопровождала супруга - 58-летняя Нэнси Шевелл.

"Это большая честь для меня и для моей семьи. Представляю, как были бы счастливы увидеть это мои мать и отец из Ливерпуля", - поделился эмоциями Маккартни.

20 лет назад Елизавета II присвоила Полу Маккартни звание рыцаря.

Ранее "Страна" сообщала, что барабанщик The Beatles Ринго Старр получил титул рыцаря через 20 лет после Маккартни.

Также Пол Маккартни намекнул, что написал песню про Трампа.