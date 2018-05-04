В Киеве, в клубе "Бинго" прошел рок-концерт, на который пришли в том числе и люди неонацистских взглядов и с атрибутикой Третьего рейха. Многие были в футболках со свастикой и в нацистских тату.

Об этом сообщил глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский.

Среди прочих тяжёлые композиции исполняли группы "Сокира Перуна", "Кому вниз" и другие.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Видео: youtube.com/Sergii Litviniuk

В паузах между выступлениями, как сообщает сайт zaborona.com, со сцены периодически звучали воспоминания о Дуче, лидере итальянских фашистов Бенито Муссолини. Причем называли его не иначе как "дедушка Бенито Муссолини".

"Страна" разбиралась, почему Вятрович внезапно осудил культ дивизии СС "Галичина" и причем здесь США. 57 американских конгрессменов обратились к Госдепу США с письмом, в котором обвинили Украину и Польшу в искажении Холокоста и почитании памяти ОУН-УПА, которых авторы письма назвали нацистскими коллаборантами.

Отметим, что украинскую националистическую ультраправую организацию С14 внесли в список международных террористических организаций.

Напомним, что в Германии уволили со службы полицейского, который "зиговал" в людном месте.