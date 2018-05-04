Президент США Дональд Трамп заявил, что время и место встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном согласовано, передает Reuters.

По его словам, вскоре детали будут объявлены.

"У нас есть дата и место, о них объявят уже скоро", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что глава Республики Корея Мун Чжэ Ин убедил лидера КНДР Ким Чен Ына, что встречу с президентом США Дональдом Трампом стоит провести на демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.

Сам Трамп писал в Тwitter, что возможно ему стоит провести встречу с Ким Чен Ыном в "Доме мира", который находится на стороне Южной Кореи в приграничной зоне Пханмунджом.

Как сообщала "Страна", КНДР переведет часы, чтобы синхронизировать время с Южной Кореей.

Мы писали, что КНДР И Южная Корея договорились о прекращении 70-летней войны.

Ранее президент Южной Кореи заявил, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира из-за Кореи.