Трамп уже знает, где и когда встретится с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что время и место встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном согласовано, передает Reuters.
По его словам, вскоре детали будут объявлены.
"У нас есть дата и место, о них объявят уже скоро", - сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что глава Республики Корея Мун Чжэ Ин убедил лидера КНДР Ким Чен Ына, что встречу с президентом США Дональдом Трампом стоит провести на демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.
Сам Трамп писал в Тwitter, что возможно ему стоит провести встречу с Ким Чен Ыном в "Доме мира", который находится на стороне Южной Кореи в приграничной зоне Пханмунджом.
Как сообщала "Страна", КНДР переведет часы, чтобы синхронизировать время с Южной Кореей.
Мы писали, что КНДР И Южная Корея договорились о прекращении 70-летней войны.
Ранее президент Южной Кореи заявил, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира из-за Кореи.